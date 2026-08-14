सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है?

रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, Gen Z की मंथली खर्च की सबसे बड़ी कैटेगरी बिल और सब्सक्रिप्शन है. इसका हिस्सा करीब 20.1 फीसदी है. इसमें मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल सब्सक्रिप्शन और दूसरे रेगुलर पेमेंट शामिल हो सकते हैं. दूसरे नंबर पर किराना यानी ग्रॉसरी है. इसपर करीब 15.7 फीसदी खर्च होता है. यह आंकड़ा इस धारणा को चुनौती देता है कि युवा पीढ़ी सिर्फ बाहर खाने और ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसा खर्च करती है.इसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज का नंबर आता है. इस कैटेगरी में Gen Z करीब 12.2 फीसदी खर्च करता है. यानी बैंकिंग, वित्तीय लेनदेन और दूसरी वित्तीय जरूरतें भी उनके बजट का बड़ा हिस्सा ले रही हैं.