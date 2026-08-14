फास्ट फूड और शॉपिंग?
फास्ट फूड, ऑनलाइन ऑर्डर और बाहर खाने को Gen Z की लाइफस्टाइल का बड़ा हिस्सा माना जाता है. लेकिन, SalarySe के आंकड़ों में फूड का हिस्सा करीब 11.5 फीसदी है. यानी Gen Z के खाने पर खर्च जरूर बड़ा है, लेकिन बिल, किराना और वित्तीय सेवाओं की तुलना में ये काफी कम है. शॉपिंग भी करीब 11.9 फीसदी हिस्से के साथ बड़ी कैटेगरी है. इसमें फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरी परचेजिंग शामिल हैं. यह बताता है कि Gen Z शॉपिंग करता है, लेकिन हर महीने की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ शॉपिंग में नहीं उड़ाता.