1/8 यूरोप में गर्मी से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा यूरोप इस समय रिकॉर्डतोड़ गर्मी की मार झेल रहा है. 23 देशों में रिकॉर्ड-ब्रेकिंग हीटवेव दर्ज की गई है. कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. इतनी गर्मी में सड़कें पिघल रही हैं, रेलवे ट्रैक गर्मी से उखड़ चुके हैं. ट्रैफिक लाइट तक पिघलकर टेढ़ा हो चुका है. अलग-अलग अनुमानों में इस गर्मी से 20 हजार से ज्यादा मौतों का दावा किया जा रहा है. चौंकाने वाली बात ये है कि सिर्फ जर्मनी में बीते 6 महीने में गर्मी से 5 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं.