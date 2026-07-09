गर्मी से हुई दुनिया में कितनी मौतें?

WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी पड़ी. 2000-2004 और 2017-2021 के बीच 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए गर्मी से मौत की दर 85% बढ़ गई है. वहीं, 2000 से 2019 के बीच दुनिया में हर साल गर्मी से करीब 4 लाख 89 हजार मौतें दर्ज की गई हैं. ज्यादातर मौतें हीटस्ट्रोक या लू लगने से हुईं. 2000 से 2019 के बीच गर्मी से हुई 45% मौतें एशिया में हुईं. 36% मौतें यूरोप में दर्ज की गई हैं. अगर यूरोप की बात करें, तो 2022 में गर्मी से 61 हजार 672 लोगों की जान गई. साल 2010 में यूरोप में 44 दिन हीटवेव चला. इस दौरान कुल 56 हजार मौतें दर्ज हुईं.