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Ghaziabad 3 Sisters Suicide Gaming Addiction Warning Signs Know What Parents Need To Know From Dr Dharmendra Singh

ऑनलाइन गेम की लत ने छीनी 3 मासूमों जान, कहीं आपका बच्चा भी तो इसकी गिरफ्त में नहीं? डॉक्टर ने बताया पैरेंट्स को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

हाल में गाजियाबाद में तीन छोटी बहनों की दुखद मौत को लेकर हर कोई सदमे में है, खुदकुशी के पीछे की वजह कोई ऑनलाइन गेम बताया जा रहा है, ऐसे में माता पिता को सतर्क रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर.

Ghaziabad 3 Sisters Suicide Gaming Addiction: मंगलवार रात (करीब दो बजे) गाजियाबाद स्थित भारत सिटी सोसाइटी में तीन सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली. इस मौत के मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है. हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन, लेकिन रिपोर्ट्स में एक ऑनलाइन गेमिंग चैलेंज की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि बच्चियां किसी ऑनलाइन कोरियन गेम खेलने की आदी थीं. मंगलवार की रात इस गेम का आखिरी टास्क पूरा करना था. अस मामले को सुनकर माता-पिता डरे हुए हैं.

हर बच्चे के माता-पिता यहीं सोच रहे हैं कि क्या वाकई गेमिंग इतना खतरनाक हो सकता है? अब इसपर डॉ. धर्मेंद्र सिंह (न्यूरोसाइकियाट्री एक्सपर्ट, पूर्व AIIMS और दिशा न्यूरोसाइकियाट्री सेंटर के डायरेक्टर) ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि गेमिंग अपने आप में बुरा नहीं है, बच्चे खेलते हैं, मजा लेते हैं, दोस्तों से इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जब ये खेलना कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो ये एक गंभीर समस्या बन जाता है. इसे गेमिंग एडिक्शन या गेमिंग डिसऑर्डर कहा जाता है.

डॉ. धर्मेंद्र बताते हैं कि गेमिंग डिसऑर्डर को DSM-5 और ICD-11 दोनों में शामिल किया गया है. ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक गंभीर बीमारी है. इस बीमारी में हमारा दिमाग वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे नशे में करता है. ऐसे में इस डिसऑर्डर में बच्चे को लगातार खेलने की तलब लगने लगती है, जिसे रोकने पर बेचैनी होती है और वो कंट्रोल खो बैठते हैं.

सबसे पहले दिखता है ये संकेत-

डॉ. धर्मेंद्र बताते हैं कि जब बच्चे को इसकी लत लग जाती है तो वो सिर्फ इस गेम को खेलता नहीं है बल्कि पूरे दिन इसी गेम के बारे में सोचता रहता है. वो इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि अब वो अगला गेम कब खेलेगा, वो दिनभर यहीं प्लान करता रहता है या गेमिंग वीडियो देखता रहता है. उसको गेम की इतनी लत लग जाती है कि वो माता पिता से फोन छिपाने लगता है औप रात में चुपके से इसे खेतला है, जब माता-पिता उसे जब रोकते हैं तो उसे गुस्सा आने लगता है या वो बहाने बनाने लगता है. ये जिद नहीं, बल्कि विड्रॉल (छोड़ने पर बेचैनी) का संकेत है.

व्यवहार में बदलाव-

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जब माता पिता गेम को बंद कर देते हैं तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है. कुछ मामलों में बच्चे हाथापाई तक पर उतर आते हैं. बच्चा परिवार से धीरे-धीरे दूर हो जाता है साथ ही दोस्तों से भी बात नहीं करता है, बाहर खेलना बंद कर देता है, स्कूल में पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है. गेमिंग ही उसकी जिंदगी का सब कुछ बन जाता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बच्चे ही फंसते हैं बल्कि बड़े भी इसमें फंसते हैं.

हम अक्सर युवाओं को लेकर इसकी बात करते हैं, लेकिन बड़े लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, वो काम छोड़कर, परिवार को नजरअंदाज करके, नींद छोड़कर खाली गेम खेलने पर फोकस करते हैं. इसके चलते भले ही उनकी नौकरी जाए, रिश्ते खराब हों, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़े उन्हें फर्क नहीं पड़ता है.

गेमिंग कब बन जाती है बीमारी?

अब आपको ये जानना जरूरी है कि गेमिंग की ये लत कब बीमारी बन जाती है. डॉ. धर्मेंद्र बताते हैं कि अगर ऊपर बताए गए लक्षण 1 साल से ज्यादा समय तक बने रहें तो ये जिंदगी पर बुरा असर डाल सकते हैं.

हर समय गेम खेलने की तलब होना

खुद को रोकने की कोशिश नाकाम होना

दूसरे कामों में रुचि खत्म हो जाना

झूठ बोलना या लत को छिपाना

अगर आपको भी ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप गेमिंग डिसऑर्डर की गिरफ्त में हो सकते हैं. हालांकि अगर माता पिता इसे शुरुआत में पकड़ लें तो ये ठीक सकता है. डॉ. सिंह कहते हैं, ‘जल्दी मदद ली जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं.

माता-पिता क्या करें?

सबसे पहले बच्चों से फोन छीनना बंद करें, इसके बजाय उनके साथ बैठकर स्क्रीन टाइम की लिमिट तय करें वो भी बिना डराए

बच्चे को खेलकूद, उनकी हॉबीज को फॉो करने, परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें

बच्चे के मूड, नींद, पढ़ाई में बदलाव पर नजर रखें

अगर समस्या लगे तो डॉक्टर या काउंसलर से बात करें, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं

बच्चे से खुलकर बात करें, उन्हें किसी भी बात पर जज न करें

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