गाजियाबाद से जेवर तक सफर होगा बेहद आसान

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आने वाले समय में यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है. प्रस्तावित नमो भारत रैपिड कॉरिडोर गाजियाबाद को सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा. अभी सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में ट्रैफिक के कारण काफी समय लग जाता है, लेकिन नई हाई-स्पीड ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद ये सफर लगभग 40 से 50 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. इससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों, एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को बड़ा फायदा मिलेगा. ये परियोजना पूरे एनसीआर की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.