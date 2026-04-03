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रोज 10 घंटे घर से आती थीं भूतिया आवाजें, पड़ोसियों की शिकायत पर कोर्ट ने सिखाया सबक
Ghost: पड़ोसी से झगड़े के बाद उन्हें परेशान करने के नियत से आरोपी अपने घर में लाउडस्पीकर पर भूतिया कहानियां बजाते थे.
Ghost: चीन में पड़ोसियों के झगड़े का अनोखा मामला सामने आया. दो शख्स अपने घर पर रोज 10 घंटे लाउडस्पीकर पर भूत-प्रेत की कहानियां सुनाते, ताकि उनका पड़ोसी परेशान हो जाए. साथ ही आरोपी भूतियां आवाजों को एक सीमा के भीतर ही रखते थे. ताकि डेसिबल स्तर को कानूनी सीमा पार न हो. इस तरह वह जुर्माने से भी बच जाते थे.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले का खुलासा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के न्याय मंत्रालय ने किया है. अदालत ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया, और आरोपी को आदेश दिया कि वह तुरंत उन परेशान करने वाली रिकॉर्डिंग को बजाना बंद कर दे.
क्या है पूरा मामला
लू सरनेम वाला एक शख्स और उसके साथ रहने वाला ली सरनेम वाला व्यक्ति, दोनों दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत के गुआंगजौ के रहते हैं. उनका अपने पड़ोसी, जिसका सरनेम जी था, के साथ झगड़ा हो गया.
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बदले में, ली और लू ने हर दिन दोनों घरों के बीच की दीवार से सटाकर रखे गए लाउडस्पीकर से भूतों की कहानियां बजानी शुरू कर दीं. यह आवाजें सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और फिर दोपहर 3:30 बजे से रात 10 बजे तक चलती थीं.
इस दौरान, पड़ोसी के घर में डरावनी भूतिया पहाड़ी आवाजें गूंजती रहती थीं, जो दिन में 10 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार चलती रहती थीं. यह साफ नहीं है कि उन्होंने यह बदला लेने का तरीका कितने समय तक जारी रखा.
ऊपर के फ्लोर वाले भी तंग
आरोपियों के इस काम से न सिर्फ उनके पड़ोसी को परेशानी हुई, बल्कि ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले लोगों की जिंदगी भी अस्त-व्यस्त हो गई. एक और पड़ोसी, जिसका सरनेम कुई था और जो सिर्फ दो फ्लोर ऊपर रहता था, उसे भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा.
पड़ोसियों को क्या हुई परेशानियां
- दिन भर शोर सहना पड़ा
- लोगों के घरों का माहौल बिगड़ा
- पड़ोसियों के बच्चे पढ़ नहीं पाए
- बच्चे कॉलेज के एंट्रेस की तैयारी नहीं कर पाए
- आवाज सीमा ज्यादा न होने से पुलिस भी कुछ नहीं कर पायी
मॉनिटरिंग के अनुसार, पीड़ित के घर के अंदर शोर का स्तर 36 डेसिबल था, जो दिन के समय 60 डेसिबल और रात के समय 50 डेसिबल की तय सीमा से काफी कम था. इसका मतलब था कि कानूनी अधिकारी कोई जुर्माना नहीं लगा सकते थे.
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