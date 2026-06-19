G7 समिट में PM मोदी को रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला?

अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई विश्वसनीय जानकारी सामने नहीं आई है कि G7 समिट 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को किसी नेता ने औपचारिक रिटर्न गिफ्ट दिया हो, लेकिन इस समिट ने भारत की कई बातों को वैश्विक सरोकार भी मिला. PM मोदी ने विकासशील देशों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया. भारत को ग्लोबल साउथ के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार्यता मिली. PM मोदी और कनाडा के PM मार्क कार्नी के बीच बैठक में दोनों देशों ने संबंधों को आगे बढ़ाने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. वहीं, LNG, LPG और कोयला व्यापार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. कुल मिलाकर भारत को G7 मंच से कूटनीतिक समर्थन, नई साझेदारियों के अवसर और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज के रूप में पहचान मिली.