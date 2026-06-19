क्यों खास है नागौरी अश्वगंधा?
अश्वगंधा शब्द अश्व और गंध से बना है, जिसमें अश्व का अर्थ घोड़ा और गंध को अर्थ खूशबू है. यानी घोड़ों जैसी ताकत देने वाली सुगंधित जड़ी-बूटी. नागौरी अश्वगंधा राजस्थान के नागौर जिले में उगाई जाती है. यह अश्वगंधा अपनी हाई क्वालिटी और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है. शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी में उगने के कारण इसमें विथेनोलाइड्स (Withanolides) की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो इसे अन्य किस्मों से अलग बनाती है. नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग भी मिला हुआ है. आयुर्वेद में इसे ‘रसायन’ औषधि माना जाता है, जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाने, मानसिक स्पष्टता बनाए रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में सहायक मानी जाती है.