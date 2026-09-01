ऐसा गिफ्ट आपके टीचर को लंबे समय तक आपकी याद दिलाता (AI PHOTO)

हर साल 5 सितंबर को Teacher’s Day मनाया जाता है. हमारी जिंदगी में गुरु का बहुत खास महत्व होता है, क्योंकि वे हमें किताबी ज्ञान के साथ-साथ जिंदगी में आगे बढ़ने और सही-गलत की समझ भी देते हैं. गुरु ही एक बच्चे को शिक्षा देकर उसके भविष्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसी सम्मान और आभार को जाहिर करने के लिए हर साल Teacher’s Day मनाया जाता है. इस दिन स्कूल और कॉलेजों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और टीचर्स को सम्मानित किया जाता है. वहीं, बच्चे भी अपने टीचर्स के लिए छोटे-छोटे गिफ्ट लेकर आते हैं. अगर आप भी इस Teacher’s Day पर अपने टीचर को कुछ खास देने का सोच रहे हैं, लेकिन बजट को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको 100 रुपये के अंदर मिलने वाले कुछ ऐसे प्यारे और काम के गिफ्ट आइडियाज बताएंगे, जिन्हें आप अपने टीचर को आसानी से दे सकते हैं. ये गिफ्ट बजट फ्रेंडली होने के साथ-साथ आपके टीचर को भी जरूर पसंद आएंगे. आखिरकार गिफ्ट की कीमत से ज्यादा उसमें छिपी आपकी भावनाएं और अपने गुरु के प्रति सम्मान मायने रखता है.