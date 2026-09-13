डेकोरेशन के आसान आइडियाज (AI PHOTO)

इस साल 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा. इस खास दिन भक्त भगवान गणेश का घर में स्वागत करते हैं और उनके विराजने के लिए खास स्थान तैयार करते हैं. बप्पा के आगमन से पहले घर की साफ-सफाई करने के साथ ही पूजा स्थल और आसपास की जगह को फूलों, लाइट्स और दूसरी सजावटी चीजों से सजाया जाता है. गणेश चतुर्थी का उत्सव कई दिनों तक चलता है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि बप्पा का स्थान और पूरा घर खूबसूरत नजर आए. अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर ला रहे हैं, लेकिन अभी तक डेकोरेशन की तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो बिल्कुल चिंता न करें. आप कम बजट में भी घर को शानदार फेस्टिव लुक दे सकते हैं. इसके लिए महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद चीजों और कुछ कम कीमत वाली सजावटी सामग्री से भी ऐसी सजावट की जा सकती है, जो देखने में काफी आकर्षक लगे. तो आइए जानते हैं कम बजट में घर को खूबसूरत तरीके से सजाने के आसान आइडियाज.