क्रिएटिविटी के साथ कम बजट में घर को रक्षाबंधन के लिए खूबसूरत और फेस्टिव लुक दिया जा सकता है.(AI PHOTO)

रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है. इस खास मौके पर भाई अपनी बहन को गिफ्ट भी देता है. रक्षाबंधन पर पूरा परिवार एक साथ रहता है और त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाता है. इस दौरान ऐसे कई खूबसूरत मोमेंट्स होते हैं, जिन्हें हर कोई कैमरे में कैप्चर करना चाहता है. ऐसे में अगर घर की सजावट अच्छी हो, तो फोटोज़ का बैकग्राउंड भी खूबसूरत नजर आता है. अगर आप सोच रहे हैं कि कम बजट में घर को कैसे सजाया जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ छोटी-छोटी और सस्ती चीजों की मदद से अपने घर को शानदार और खूबसूरत लुक दे सकते हैं.