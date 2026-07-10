Global Liveability Index 2026 क्या है?

दुनिया में रहने के लिए कौन-से शहर सबसे बेहतर हैं, इसका जवाब देने वाली Global Liveability Index 2026 रिपोर्ट जारी हो गई है. यह रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) तैयार करती है. इस बार दुनिया के 173 शहरों को कई पैमानों पर जांचा गया. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, सड़क और ट्रांसपोर्ट, संस्कृति, पर्यावरण और दूसरी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं. इन सभी बातों के आधार पर हर शहर को अंक दिए गए और फिर उनकी रैंकिंग तय की गई. इस साल भी कई शहरों ने अपनी स्थिति सुधारी, जबकि कुछ शहर पीछे चले गए.