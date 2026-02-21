सिर्फ इन मामलों में मिल पाएगी टैक्स में छूट

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 54 F के तहत अगर आपको कोई संपत्ति बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन आप उस पैसे का इस्तेमाल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी मकान खरीदने में कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी से छूट का दावा कर सकते हैं. हालांकि, ये डिडक्शन तभी मिलता है, जब आप कुछ जरूरी शर्तों को पूरा कर रहे हों. आप घर खरीदने के एक साल बाद तक बेची गई जूलरी पर यह छूट पा सकते हैं. गहने बेचने के बाद 2 साल के भीतर उसका इस्तेमाल घर खरीदने में करने पर भी छूट मिलती है. पहले इस छूट की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब इसके लिए 10 करोड़ रुपये की मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई है.