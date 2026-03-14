Google Maps का सबसे बड़ा बदलाव

Google Maps New Update: अक्सर ड्राइवर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है या नीचे वाली सर्विस लेन से जाना है. आस्क मैप्स और इमर्सिव नेविगेशन के जरिए यूजर्स अब मैप्स के साथ बातचीत कर सकेंगे और रास्तों को 3D विजुअल्स में देख पाएंगे. नया इमर्सिव नेविगेशन फीचर रास्तों को इतना साफ दिखाता है कि आपको मोड़ से पहले ही सही लेन की जानकारी मिल जाती है.