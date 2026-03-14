Google Maps Ask Ai Immersive Navigation Feature Update Know How It Eliminate Drivers Bridge Or Under Confusion 8341979
ब्रिज पर सीधे जाना है या नीचे से घूमना है लेफ्ट? अब गूगल मैप्स नहीं करेगा कंफ्यूज, यूजर्स के लिए बदला अपना इंटरफेस
Google Maps AI Immersive Navigation Update: गूगल मैप्स ने पिछले एक दशक का सबसे बड़ा अपडेट पेश किया है. इस अपडेट में इमर्सिव नेविगेशन और आस्क मैप्स जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि ड्राइवरों को फ्लाईओवर, जटिल मोड़ और पुलों पर ऊपर जाना है या नीचे जैसे कंफ्यूजन से मुक्ति मिलेगी.