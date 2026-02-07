भारत में डेटा सिक्योरिटी को लेकर क्या कानून है?

भारत में डेटा सिक्योरिटी के लिए 2 कानून है. पहला- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP Act).यह एक नया कानून है, जो आपके ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा के लिए बना है. यानी जो जानकारी आप इंटरनेट पर देते हैं (जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो) उसे कोई भी कंपनी बिना आपकी इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकती है. दूसरा-इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (IT Act). इसके तहत अगर कोई कंपनी आपकी निजी जानकारी (जैसे बैंक डिटेल या सेहत से जुड़ी जानकारी) को सुरक्षित नहीं रखती है या बिना आपकी मंजूरी के किसी और को देती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.