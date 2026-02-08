महिला सम्मान बचत पत्र योजना (MSSC)

महिलाओं के बीच बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2023 के बजट में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (MSSC) स्कीम की शुरुआत की थी. अगर आप अपनी बेटी, पत्नी या किसी और महिला के लिए कोई बचत स्कीम शुरू करना चाहते हैं, तो यह एक बेहतर ऑप्शन है.ये एक शॉर्ट टर्म सेविंग स्कीम है. इसके लिए सभी उम्र की लड़कियां और महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं. ये एक रिस्क फ्री स्कीम है.महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का मैच्योरिटी पीरिएड 2 साल होता है.इस स्कीम के लिए ब्याज की दर 7.5% है, जो फिक्स है. इस स्कीम में 1000 से लेकर 2 लाख रुपये तक इंवेस्ट किया जा सकता है.इमरजेंसी के समय कुछ शर्तों के साथ इस अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है.