'इनकम टैक्स रूल्स 2026' का नया ड्राफ्ट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को'इनकम टैक्स रूल्स 2026' का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है. ये नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे. नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में नियमों और फॉर्म की संख्या में भी कटौती की गई है. अभी तक लागू 'इनकम टैक्स रूल्स, 1962' में कुल 511 नियम और 399 फॉर्म थे. नए ड्राफ्ट में इन्हें घटाकर अब सिर्फ 333 नियम और 190 फॉर्म कर दिया गया है. वहीं, टैक्सपेयर्स को तमाम तरह की सहूलियतें भी दी गई हैं. खास बात यह है कि प्रॉपटी खरीद-बिक्री, कैश ट्रांजैक्शन, वाहन खरीद और होटल पेमेंट में लोगों को पहले से ज्यादा छूट मिलेगी. इससे आम टैक्सपेयर्स को रोजमर्रा के लेनदेन में आसानी होगी.