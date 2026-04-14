AIIMS के एक सेमेस्टर का फी कितना?

AIIMS जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना आर्थिक रूप से सबसे किफायती है. एम्स में पूरे साल की ट्यूशन फीस लगभग 1,350 रुपये के आसपास होती है, जिसे सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो यह नाममात्र का खर्च है. वहीं, हॉस्टल और अन्य सुविधाओं को मिलाकर भी यहां का कुल खर्च किसी भी सामान्य स्कूल की फीस से कम है. नोट- हालांकि, एम्स में फी बेहद कम है, लेकिन वेरिफाई करने के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स प्रॉस्पेक्ट्स जरुर देखें.