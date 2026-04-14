Governmnet And Private Mbbs Course Fee Difference Know Aiims One Semester Fee Total Study Cost In Details 8380521
सरकारी कॉलेज से MBBS करने पर कितना कम लगता है खर्च? प्राइवेट की फीस सुनते ही आ जाएगा चक्कर
Goverment MBBS college fee Admission time: एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मिडिल क्लास स्टूडेंट्स का टार्गेट सरकारी कॉलेज ही होनी चाहिए क्योंकि यहां मेडिकल की हाई क्वालिटी एजुकेशन कम खर्च में मिलता है. हालांकि, अगर रैंक कम है तो एस्पिेंट्स के पास प्राइवेट कॉलेजों में दाखिले का ऑप्शन खुला है, लेकिन इसके लिए आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का बजट तैयार रखना पड़ेगा.