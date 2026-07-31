राहु-चंद्र ग्रहण योग 2026

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के कुछ योगों को शुभ माना गया है और वहीं कुछ ग्रह अशुभ योग भी बनाते हैं. आज यानी 31 जुलाई को कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा की युति बन रही है जिससे बेहद ही खतरनाक ग्रहण योग बनता है. इस योग का प्रभा 2 अगस्त 2026 तक रहेगा और इसके अशुभ प्रभाव का असर 3 राशियों के जीवन पर पड़ सकता है. ग्रहण योग के अशुभ प्रभाव की वजह से 3 राशियों के जातकों को मानसिक तनाव, कार्यों में देरी और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं राहु—चंद्र ग्रहण योग किन राशियों पर बुरा असर डालेगा.