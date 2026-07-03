समय से पहले दिखने लगता है बुढ़ापा-

आजकल कम उम्र में ही लोगों की स्किन पर बुढ़ापा झलकने लगता है. इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान, कम नींद लेना आदि. ये सभी कारण चेहरे की रंगत को उड़ा सकते हैं. चेहरे को जवां और ग्लोइंग बनाने के लिए हम में से कई लोग महंगे एंटी-एजिंग सीरम, क्रीम और ट्रीटमेंट लेते हैं, जो जेब और स्किन दोनों को थका देते हैं, इनसे भी कोई खास फायदा नहीं होता है, हालांकि अगर आपने गौर किया हो तो पुराने समय में हमारी दादी-नानी की स्किम महंगे प्रोडक्ट्स के बिना भी जवां और चमकदार दिखती थी.