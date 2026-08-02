अंतरिक्ष यात्रा आसान

अगर पृथ्वी की ग्रेविटी आधी होती, तो अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए रॉकेट को कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती. इससे अंतरिक्ष यात्रा और उपग्रह भेजना आसान हो सकता था. मगर इसके बदले पृथ्वी पर जीवन की कई मौजूदा व्यवस्थाएं प्रभावित हो जातीं. हमारा शरीर, मौसम, समुद्र, वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र सभी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर हैं. इसलिए कम ग्रेविटी अंतरिक्ष अभियानों के लिए फायदेमंद लग सकती है, लेकिन पृथ्वी पर सामान्य जीवन के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होता. स्पष्ट कर दें कि यह जानकारी गुरुत्वाकर्षण से जुड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों, नासा और भौतिक विज्ञान की सामान्य अवधारणाओं पर आधारित काल्पनिक व्याख्या है. (Photos: Meta AI)