वजन हो जाएगा आधा
अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आधी हो जाए, तो हर इंसान का वजन भी लगभग आधा हो जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है, तो कम गुरुत्वाकर्षण में उसका प्रभावी वजन करीब 35 किलोग्राम जैसा महसूस होगा. इससे चलना, दौड़ना और कूदना काफी आसान हो जाएगा. लोग बहुत ऊंची छलांग लगा पाएंगे और कम ताकत लगाकर भारी चीजें उठा सकेंगे. हालांकि, शरीर का संतुलन और मांसपेशियों का इस्तेमाल भी बदल जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा पृथ्वी की मौजूदा ग्रेविटी के हिसाब से विकसित हुआ है.