Goes Missing, Bride Marries One Of The Baraatis देश में जारी कोरोना संकट के बीच कई अजीबोगरीब और दिलचस्प घटनाएं भी सामने आ रही हैं. कहीं शादी के लिए लड़की के घर पर दो बारात पहुंच जाती है तो कहीं, जयमाले का बाद दूल्हा मंडप से गायब हो जाता है. ऐसा ही एक दिलचस्प मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है. यहां दूल्हे के रहस्यमय तरीके से विवाह स्थल से गायब हो जाने के बाद दुल्हन ने बारातियों में से एक से शादी कर ली. यह घटना कानपुर के महाराजपुर इलाके में हुई.