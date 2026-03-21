कतर पर हमले के खाड़ी सेना की बढ़ी चर्चा

ईरान ने कतर के रास लफान एलएनजी गैस फील्ड को तबाह कर दिया है. इस घटना के बाद रियाद में खाड़ी के 13 देशों के बीच आपस में मीटिंग हुई. संदेश दिया कि वे ईरान के इस एक्शन पर चुप नहीं बैठेंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि अब इस युद्ध में खाड़ी सेना युद्ध में शामिल होंगे, गल्फ एलाइड फोर्सेस क्या है? आइये जानते हैं....