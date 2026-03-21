Gulf Military Allies Qatar Ras Lafan What Is Gulf Army Why Its Role Set To Grow In Iran War Know How Many Middle Eastern Countries Are Involved 8350872
Gulf’s military allies: क्या है खाड़ी सेना? ईरान युद्ध में क्यों बढ़ने वाली है इसकी भूमिका, जानें मिडिल ईस्ट के कितने देश इसमें शामिल
Gulf allied military forces explained: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने खाड़ी देशों को सीधे युद्ध की आग में झोंक दिया है. सऊदी अरब और कुवैत पर हालिया ड्रोन हमलों के बाद अब गल्फ मिलिट्री एलाइड फोर्सेस (Gulf Allied Forces) की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये देश केवल अमेरिका के भरोसे हैं या इनकी अपनी भी कोई 'खाड़ी सेना' है जो ईरान को जवाब दे सकती है...