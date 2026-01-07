Laptop के इस लूपहोल को हैकर्स बना सकते हैं निशाना

आज के डिजिटल युग में हैकर्स निजी जानकारी चुराने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. अगर आप लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकती है. सिस्टम के इस लूपहोल का फायदा उठाकर हैकर्स आसानी से आपके वेबकैम, माइक और डेटा तक पहुंच सकते हैं. बता दें कि विंडोज पीसी में कुछ ऐसी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जो आपकी जासूसी का जरिया बन सकती हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें तुरंत कॉन्फिगर करना और अनावश्यक अनुमतियों को बंद करना बेहद जरूरी है.