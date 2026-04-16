इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज-

अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ा ज्यादा खून बह गया तो इसमें खास बात क्या है, लेकिन हीमोफीलिया के मामले में यही एक बड़ी समस्या बन सकता है. खासकर बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, जब बच्चा रेंगना या चलना शुरू करता है, तब उसके शरीर पर बार-बार नीले निशान दिखने लगते हैं. कई बार ये निशान बिना किसी स्पष्ट चोट के भी आ जाते हैं. यहीं शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन्हें नजरंदाज नहीं करना चाहिए. अगर किसी छोटे कट या चोट के बाद खून काफी देर तक बहता रहे और जल्दी बंद न हो, तो यह भी एक चेतावनी हो सकती है, इसी तरह, इंजेक्शन लगने या टीका लगने के बाद लंबे समय तक खून निकलना भी सामान्य नहीं है. कई बच्चों में नाक से बार-बार खून आना या मसूड़ों से खून बहना भी देखा जाता है. आमतौर पर लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन बार-बार ऐसा होना हीमोफीलिया का संकेत हो सकता है