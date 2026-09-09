क्वीन (Queen)

कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन' (2014) की बॉक्स ऑफिस पर कमाई शानदार और ब्लॉकबस्टर रही थी. ह फिल्म लगभग 12 से 20 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी थी. फिल्म ने भारत में लगभग 61 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. दुनिया भर में इस फिल्म ने लगभग 95 से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था. माउथ पब्लिसिटी (तारीफों) के कारण यह फिल्म दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते से भी ज्यादा कमाई करने वाली अनोखी फिल्मों में शामिल हुई और मेकर्स को लगभग 375% से 450% तक का तगड़ा मुनाफा दिया.