Edited by: Shilpi Singh | Updated: Sep 9, 2026, 3:34 PM
Box office films
विक्की कौशल स्टारर यह फिल्म बहुत बड़े स्टार-पावर के बिना थिएटर्स में आई थी। देशभक्ति के जज्बे और 'हाउज द जोश' के खुमार ने इसे कई हफ्तों तक थिएटर्स में हाउसफुल रखा. इस फिल्म ने 342 करोड़+ (वर्ल्डवाइड) की कमाई की थी.
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विक्रांत मैसी अभिनीत और विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित इस फिल्म की शुरुआती कमाई बेहद सुस्त थी. IPS मनोज कुमार शर्मा के संघर्ष की सच्ची कहानी और भावनात्मक जुड़ाव के दम पर फिल्म महीनों तक सिनेमाघरों में टिकी रही. इस फिल्म ने पर्दे पर 70 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और इसने बहुत लोगों को प्रेरित किया.
कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन' (2014) की बॉक्स ऑफिस पर कमाई शानदार और ब्लॉकबस्टर रही थी. ह फिल्म लगभग 12 से 20 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी थी. फिल्म ने भारत में लगभग 61 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. दुनिया भर में इस फिल्म ने लगभग 95 से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था. माउथ पब्लिसिटी (तारीफों) के कारण यह फिल्म दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते से भी ज्यादा कमाई करने वाली अनोखी फिल्मों में शामिल हुई और मेकर्स को लगभग 375% से 450% तक का तगड़ा मुनाफा दिया.
ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म के हिंदी वर्जन को पहले दिन नाममात्र दर्शक मिले। हालांकि, रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स और तटीय कर्नाटक की संस्कृति के अनूठे चित्रण के चलते थिएटर्स में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस फिल्म ने 400 करोड़+ वर्ल्डवाइड कमाई की थी.
देश भर में केवल 600 से कम स्क्रीन्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को पब्लिक का जबरदस्त सपोर्ट मिला. दूसरे हफ्ते में स्क्रीन्स की संख्या बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई और फिल्म ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इस फिल्म ने 340 करोड़+ (वर्ल्डवाइड) कमाई करके एक अनोखा इतिहास रचा.
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