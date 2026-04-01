सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी

इस दोहे के प्रत्येक शब्द को वैदिक ज्योतिष के अनुसार आसानी से समझा जा सकता है. इसमें जुग (युग) = 12000 वर्ष, एक सहस्त्र = 1000, एक जोजन (योजन) = 8 मील, भानु = सूर्य है. युग x सहस्त्र x योजन = पर भानु यानि सूर्य की दूरी 12000 x 1000 x 8 मील = 96000000 मील है. बता दें कि एक मील = 1.6 किमी यानि 96000000 x 1.6 = 153600000 किमी. इसका मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है. इससे स्पष्ट होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने कई वर्ष पहले बता दिया था.