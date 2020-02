1 / 12

Bhagyashree Birthday Bhagyashree Latest Photos Bhagyashree Career Hindi, Kannada, Marathi, Telugu और Bhojpuri फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस Bhagyashree का आज जन्मदिन है. 23 February 1969 को जन्मी इस अदाकारा ने कई सालों से एक्टिंग की दुनिया में अपना कहर बरपाया है. Maine Pyar Kiya से बॉलीवुड में कदम रखने वाली ये अभिनेत्री आज 51 साल की हो गई हैं. पहली फिल्म में ही सलमान खान की हीरोइन बन कर भाग्यश्री ने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया था. इस सुपरहिट फिल्म के बाद Bhagyashree इंडस्ट्री की एक सफल अभिनेत्री माने जानी लगीं. अपने करियर के शुरुआती दौर में ही Bhagyashree ने अभिनेता और निर्माता हिमालय दासानी के साथ शादी रचा ली थी. शादी के बाद इस बाकमाल अदाकारा के करियर में रुकावटें आने लगीं और उन्हें फिल्में भी कम ऑफर होने लगी. इसके पीछे की यह वजह बताई जाती है कि भाग्यश्री ने केवल अपने पति के साथ ही फिल्में करने की शर्त रखनी शुरू कर दी. 90 के दशक की वो एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती ने सबको उसका दीवाना बना दिया था. बड़े लंबे वक्त के बाद भाग्यश्री ने Humko Deewana Kar Gaye 2006 और Red Alert The War Within 2010 से इंडस्ट्री में वापसी की मगर ज़्यादा वक्त तक एक्टिव नहीं रह पाईं. उसके बाद साल 2014 में Life OK पर आइ Laut Aao Trisha सीरियल में उन्होंने वापसी की. भाग्यश्री के दो बच्चे अभिमन्यु और अवंतिका हैं. अभिमन्यु ने पिछले साल रिलीज हुई फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता से डेब्यू किया था. भाग्यश्री सोशल मीडिया पर वैसे खूब एक्टिव रहती हैं. यहां देखि Bhagyashree की कुछ तस्वीरें जो इंस्टाग्राम से ली गई हैं.