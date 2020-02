1 / 14

Happy Birthday Bhuvneshwar Kumar Love Story of Bhuvneshwar Kumar and Nupur Nagar Bhuvneshwar Kumar and Nupur Nagar Photos भारतीय क्रिकेट टीम के तेज़ गेंदबाज़ Bhuvneshwar Kumar ने हमेशा से ही अपने खेल के प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता है मगर बचपन में ही एक लड़की के प्यार में टीम इंडिया का ये तेज़ तर्रार गेंदबाज़ क्लीन बोल्ड हो गया था. बड़ी मशक्कतों के साथ उसी बचपन की दोस्त Nupur Nagar के साथ इनकी शादी हुई. इस हरफनमौला खिलाड़ी के जीवन की कई कड़ियां ऐसी हैं जो इन्हें महान बनाती है. आज Bhuvneshwar Kumar का जन्मदिन है. मेरठ में जन्में इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल टीम में आते ही अपने खेल से सबको चौंका दिया था. स्विंग मास्टर भुवनेश्वर की प्रेम कहानी ऐसी है जिसे सुन कर प्यार और भरोसे पर यकीन हो जाएगा. भुवी और नूपुर एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे. 1213 साल की उम्र से शुरू हुई ये दोस्ती कुछ वक्त के बाद प्यार में बदल गया और फिर रिश्ते में. भुवनेश्वर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी और नूपुर की कहानी उनके घर वालों को पता नहीं थी और न ही उनके पास इतनी हिम्मत थी कि वो उन्हें जाकर बता सकें. फिर कुछ बाद भुवी के माता पिता को इस रिश्ते की खबर कहीं और से मिली. इस खबर को सुन कर वो हैरान ज़रूर हुए मगर इस रिश्ते के भी मान गए. साल 2017 में आखिर भुवनेश्वर और नूपुर ने शादी कर ली. सोशल मीडिया पर ये कपल अक्सर अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. पेश है भुवनेश्वर और नूपुर की कुछ तस्वीरें जो इंस्टाग्राम से ली गई हैं.