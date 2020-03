1 / 11

Happy Birthday Dhvani Bhanushali Dhvani Bhanushali Photos 21 साल की उम्र में 100 करोड़ यूट्यूब व्यूज पाने वाली सिंगर Dhvani Bhanushali इंडस्ट्री में सबसे कम उम्र की सफल गायिका है. ये आंकड़ा इन्होंने Vaaste और Leja Re से छुआ था. आज इस बाकमाल और बेहद ख़ूबसूरत सिंगर का जन्मदिन है. 22 मार्च 1988 को मुंबई में जन्मी इस गायिका ने अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है. ध्वनि ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत इन गानों से की जिसमें Tere Mere Reprise from Chef, Humsafar Acoustic from Badrinath Ki Dulhania, Veere from Veere Di Wedding and Ishtehaar from the film Welcome To New York जैसे गाने शामिल हैं. Dhvani Bhanushali को उनके सिंगल Vaaste के लिए पहचाना जाता है. इस हसीन गायिका ने मीका सिंह, जुबिन नौटियाल, राहत फ़तेह अली खान जैसे आर्टिस्ट के साथ काम किया है.Dhvani Bhanushali के सुरों को दुनिया तो चाहती ही है मगर उनके लुक्स के भी चर्चे बहुत हैं. यहां देखिए Dhvani Bhanushali की कुछ तस्वीरें जो इंस्टाग्राम से ली गई है.