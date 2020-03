1 / 12

Happy Birthday Palak Muchhal Palak Muchhal Photos हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वो गायिका जो अपनी आवाज़ के साथ अपनी ख़ूबसूरती के लिए भी मशहूर है. रतलाम के मारवाड़ी परिवार में जन्मी Palak Muchhal गायिका की दुनिया में एक बड़ा नाम है. 30 March 1992 में इस बाकमाल सिंगर ने दुनिया में कदम रखा था और आज इनका जन्मदिन है. सामाजिक कामों में हमेशा आगे रहने वाली पलक ने साल 2001 में हुए गुजरात भूकंप में पीड़ित परिवारों के लिए 10 लाख रूपए जुटाए थे. 9 साल की उम्र में पलक ने अपना पहला एल्बम Child For Children निकाला था जिसे Tips Music ने रिलीज़ किया था. कई एलबम्स और सिंगल्स करने के बाद साल 2011 में उन्होंने Damadamm फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया. पहली फिल्म में कामयाबी नहीं मिलने पर भी पलक ने अपना सफर जारी रखा और उसके बाद उन्होंने सलमान खान की फिल्म Ek Tha Tiger में अपनी आवाज़ दी. इसके बाद पलक के लिए दरवाज़े खुलने शुरू हो गए. पलक ने Aashiqui 2, R. Rajkumar, Jai Ho, Gabbar is Back, Prem Ratan Dhan Payo, M.S. Dhoni The Untold Story जैसी कई हिट फिल्मों में गाने गाकर अपनी कौशलता का प्रमाण दे दिया है.ऐसा कहा जाता है की सलमान खान पलक के बहुत बड़े फैन हैं. बता दें कि लोग पलक के घुंघराले बालों के भी दीवाने हैं. यहां देखिए Palak Muchhal की कुछ तस्वीरें जो इंस्टाग्राम से ली गई हैं.