मां की दुआ वक्त को भी बदल दे

मां की दुआ वक्त को भी बदलकर रख देती है. हारती हुई बाजी को भी जीत दिला देती है. हजारों गम हो फिर भी मुस्कुरा देती है, मां ही है जो हर दर्द को छुपा लेती है. हैप्पी मदर्स डे.