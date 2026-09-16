दिल छू लेने वाले शुभ संदेश-

इस साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है. इस दिन विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और अपने कार्यस्थल पर जिन चीजों की जरूरत होती है, उनकी भी पूजा की जाती है. लोग अपने औजारों, फैक्ट्रियों, मशीनों और व्यवसाय में काम आने वाली सभी चीजों की पूजा करते हैं. भगवान विश्वकर्मा को पहला इंजीनियर माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही सोने की लंका का निर्माण किया, द्वारका जैसी भव्य नगरी बनाई, देवताओं के लिए विशाल महल बनाए, भगवान शिव का त्रिशूल तैयार किया, भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र बनाया और ऐसी बहुत सी चीजों का निर्माण किया. इसलिए उन्हें पहला इंजीनियर कहा जाता है. इसी वजह से इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है. आप भी इस शुभ दिन पर अपनों को शुभकामनाएं भेजें और उन्हें बधाई दें.