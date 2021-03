1 / 7

Harbhajan Singh Geeta Basra to Become Parents Again भारतीय क्रिकेट टीम के उम्दा गेंदबाज रहे और टर्बनेटर के नाम से जाने जाने वाले हरभजन सिंह एक बार फिर पिता बनने वाले हैं. हरभजन सिंह पत्नी गीता बसरा प्रेग्नेंट हैं. गीता बसरा दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई हैं. गीता बसरा और हरभजन सिंह की अभी एक बेटी है.