Hardik Pandya and Natasa Stankovic quarantine life in the time of corona outbreak पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के चपेट में है. इस महामारी ने लोगों की आम जिंदगी को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है. सरकार ने देश के कई राज्यों को लॉकडाउन भी कर दिया है. ऐसे में आम आदमी से लेकर सेलेब्स अपने घरों में कैद है. कुछ बॉलीवुड हस्तियों ने इस समय में उन कामों को अंजाम देने का फैसला किया है जो वो हमेशा से घर पर रहकर करना चाहते थे. इसी सिलसिले में एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक और हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांडे लॉकडाउन के मद्देनज़र एक दुसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. नताशा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक तस्वीर साझा की है जिसमें वो अपने होने वाले मंगेतर हार्दिक के साथ बिस्तर पर लेटी हुई हैं. उनके साथ उनका पेट कुत्ता भी नज़र आ रहा है. बता दें कि हार्दिक और नताशा की जोड़ी को लोगों ने पहले भी बहुत प्यार दिया है. इस हॉट कपल के चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं. यहां देखिए वो तस्वीरें जो इंस्टाग्राम से ली गई है.