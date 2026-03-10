हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा

Hardik Pandya Mahieka Sharma Viral Video: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड Mahieka Sharma इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. दरअसल, t20 World cup Match, India Vs New Zealand में भारत ने जीत हासिल की, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया. सभी ने टीम इंडिया को बधाई दी. इंडिया की जीत के बाद क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) इतने खुश नज़र आए कि वो अपनी गर्लफ्रेड माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) के साथ क्रिकेट के मैदान में ही रोमांटिक हो गए. दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.