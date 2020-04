1 / 16

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की मंगेतर और सर्बियन बॉलीवुड एक्ट्रेस Natasa Stankovic अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर किया है, जिसमें वह कलरफूल स्वीमिंग ड्रेस पहने और ब्लैक कलर का चश्मा लगाए समंदर में खड़ी नजर आ रही हैं. तस्वीर में वह बेहद बोल्ड दिख रही हैं. उन्होंने इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा Just a while ago.vitaminsea यानी अभी कुछ समय पहले विटामिन Sea. फैन्स उनकी इस तस्वीर को खूब पसंद कर रहे हैं. कुछ ही घंटों में उनकी इस तस्वीर को 2 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. बता दें कि Natasa मूल रूप से सर्बिया की रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस है. उन्होंने साल 2013 में Prakash Jha द्वारा निर्देशित फिल्म Satyagraha से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद वह Bigg Boss 8 से काफी चर्चित हुईं. उन्होंने मॉडलिंग करियर के शुरुआती दिनों में कई फेमस ब्रांड Philips, Cadbury, Tetley, J Hampstead और Johnson Johnson के विज्ञापनों में भी दिखीं. Natasa बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्म Fukrey Returns, Zero और Action Jackson की हिस्सा रह चुकी हैं. फोटो साभार इंस्टाग्राम