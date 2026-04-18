Harivansh Narayan Singh Education Qualification Alumni Of Which University Rajya Sabha Deputy Speaker For Third Time 8385843
कितने पढ़े लिखे हैं हरिवंश, किस यूनिवर्सिटी के एलुमनी रहे? तीसरी बार बने राज्यसभा डिप्टी-स्पीकर
Harivansh Deputy Speaker Rajya Sabha: हरिवंश नारायण सिंह ने BHU से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, फिर बैंकिंग सेक्टर में नौकरी के बाद जर्नलिज्म की राह चुनी. वहीं, प्रभात खबर के संपादक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद, अब वे तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए. आइये जानते हैं राज्यसभा के तीसरी बार डिप्टी स्पीकर चुने गए हरिवंश के बारे में विस्तार से...