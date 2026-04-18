जर्नलिज्म से राज्यसभा का सफर

हरिवंश, प्रभात खबर के संपादक के रूप में अपनी धारदार पत्रकारिता के लिए मशहूर हुए. उन्होंने झारखंड और बिहार की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. उनकी इसी सेवा और बौद्धिक क्षमता को देखते हुए जदयू (JDU) ने उन्हें पहली बार राज्यसभा भेजा था. बता दें कि हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मीडिया एडवाइजर भी रहे.