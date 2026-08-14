हरियाली तीज पर मेहंदी

सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है और इस साल यह त्योहार 15 अगस्त 2026, शनिवार को मनाया जाएगा. हरियाली तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और हाथों पर खूबसूरत मेहंदी रचाती हैं. तीज के मौके पर मेहंदी लगाने की परंपरा काफी पुरानी है. लेकिन मेहंदी को लेकर एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि हाथों पर मेहंदी जितनी गहरी रचे, पति उतना ही ज्यादा प्यार करता है. क्या वाकई मेहंदी का रंग पति के प्यार या रिश्ते की मजबूती का संकेत देता है? या फिर यह सिर्फ एक लोकप्रिय लोक मान्यता है? आइए जानते हैं इस दिलचस्प परंपरा के पीछे की कहानी और इसका सच.