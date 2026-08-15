हरियाली तीज पर बदलेगी किस्मत

सनातन धर्म में हरियाली तीज का पर्व बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन किया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से उपवास रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी योग्य जीवनसाथी की कामना से हरियाली तीज पर माता पार्वती का पूजन करती हैं. यह पर्व रिश्ते में प्यार और विश्वास घोलता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आज ग्रह—नक्षत्रों का शुभ संयोग बन रहा है जो कि कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है. आइए जानते हैं कि किन राशि की महिलाओं की किस्मत बदलने वाला है हरियाली तीज का त्योहार.