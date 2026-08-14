हरियाली तीज की मेहंदी डिजाइन-1

त्योहारों में आजकल बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ रहती है और यही नहीं कई सारी कामकाजी महिलाओं के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है कि वो बाजार जाकर हाथों में महेंदी को लगवा सकें. अगर आपने भी अभी तक हाथों में नहीं लगवाया है और खाली रखा हुआ है, तो आप कुछ यूनिक और सिंपल डिजाइन को हाथों में लगवा सकते हैं. आप जैसे की देख सकते हैं. ये वाला मेहंदी का डिजाइन दिखने में काफी ज्यादा हटके लग रहा है. आप इसको किसी भी समय फटाफट से लगा सकती है. इसको लगवाने के बाद आपके हाथों की खूबसूरती कई गुना तक बढ़ जाएगी.