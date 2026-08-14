हरियाली तीज की मेहंदी डिजाइन-4
अगर आप हाथों को एक खूबसूरत टच देना चाहते हैं, तो आप इस तरह के डिजाइन को हाथों में लगा सकती हैं. ये डिजाइन हाथों के लिए काफी ज्यादा खूबसूरत रहेगा और साथ ही साथ और महिलाएं भी हाथों को देखकर जमकर तारीफ भी करेंगी. मिनिमल मेहंदी का ट्रेंड इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है. आपको भी अपने हाथों में इस तरह के डिजाइन को जरूर लगवाना ही चाहिए. इसमें हाथों को बहुत ज्यादा भरे बिना ही छोटे-छोटे फूल, पत्तियां, बेल, डॉट्स और जियोमेट्रिक पैटर्न के साथ हाथों को एक खूबसूरत टच दिया जाता है. आपको जरूर अपनाना चाहिए.