बैक हैंड फिंगर मेहंदी डिजाइन-1

इस बार हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026 सोमवार को रखा जाएगा. ये व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है. महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ मेहंदी भी लगवाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. अगर आप भी अपने हाथों की खूबसबूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस डिजाइन का बैक हैंड फिंगर मेहंदी डिजाइन को आसानी से लगा सकते हैं. ये हाथों की भी खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ाता है.