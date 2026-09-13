मेहंदी के बिना अधूरा है सुहागिन का श्रृंगार!

सनातन धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व माना गया है और सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही खास व फलदायी होता है. इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र व सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से व्रत रखती हैं. हरतालिका तीज के मौके पर सोलह श्रृंगार का भी विशेष महत्व माना जाता है, जिसमें मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज पर हाथों में मेहंदी लगाना शुभ होता है. अगर आप भी इस बार मेहंदी लगाने वाली हैं, तो कुछ पारंपरिक डिजाइन को खास तौर पर शुभ माना जाता है.