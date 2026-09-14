गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज का संयोग

14 को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और इसी दिन हरतालिका तीज का व्रत भी रखा जाएगा. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और हरतालिका तीज भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन किया जाता है. यानी आज का दिन शिव परिवार को समर्पित है और भगवान शिव, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश का पूजन जीवन करने से जीवन में सुख—समृद्धि व खुशहाली आएगी. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज का यह शुभ संयोग कुछ राशियों के लिए बहुत ही लकी साबित होगा. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में.