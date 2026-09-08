राशि के अनुसार चुनें तीज की साड़ी का रंग

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है. तीज के दिन पूजा-पाठ के साथ महिलाओं के श्रृंगार और पहनावे का भी खास आकर्षण रहता है. अगर आप भी इस बार हरतालिका तीज के लिए अपनी साड़ी का रंग तय करने को लेकर कंफ्यूज हैं, तो राशि के अनुसार रंग चुन सकती हैं. ज्योतिष में अलग-अलग राशियों का संबंध विशेष ग्रहों से माना जाता है और ग्रहों के अनुसार कुछ रंग शुभ माने जाते हैं. हालांकि, ये रंग ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं, इन्हें किसी अनिवार्य धार्मिक नियम के तौर पर नहीं लेना चाहिए.