पाइनल ग्लैंड आज क्या काम करती है?

अब सवाल उठता है कि आखिर Pineal Gland आज क्या काम करता है? पाइनल ग्लैंड मटर के दाने के आकार की छोटी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के ठीक बीच में स्थित होती है, इसका मुख्य कार्य मेलाटोनिन हार्मोन बनाना, सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित रखना और मूड, प्रजनन प्रणाली, इम्यून सिस्टम और शरीर के तापमान को बनाए रखना है. जब रात होती है तो यह हार्मोन छोड़ती है, जिससे नींद आती है. दिन में इसका स्तर कम रहता है, ताकि हम जागते रहें, आज भी कुछ जीवों में ये मौजूद है, न्यूजीलैंड का टुआटारा (Tuatara) इसका बेहतरीन उदाहरण है.इसके सिर पर एक छोटी आंख है, जिसमें लेंस और रेटिना भी है.