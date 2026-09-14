तुलसी को डेली डाइट में कैसे करें शामिल?
तुलसी को डेली डाइट में शामिल करना काफी आसान है. आप इसकी कुछ साफ पत्तियों को पानी में डालकर हर्बल ड्रिंक बना सकते हैं. इसके अलावा तुलसी की पत्तियों से चाय या हल्का काढ़ा भी तैयार किया जा सकता है. कुछ लोग तुलसी के रस को शहद के साथ लेना भी पसंद करते हैं, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में लेने से बचना चाहिए. अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, प्रेग्नेंट हैं या किसी खास मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो तुलसी का रेगुलर या ज्यादा मात्रा में सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.