तुलसी के कुछ खास फायदे

आयुर्वेद में तुलसी को एक खास औषधीय पौधे का दर्जा दिया गया है. भारतीय घरों में इसका यूज़ सदियों से पूजा-पाठ के अलावा घरेलू नुस्खों में भी किया जाता रहा है. आपने भी अपनी दादी-नानी को मौसम बदलने पर सर्दी-जुकाम या गले में खराश होने पर तुलसी की चाय या काढ़ा बनाते हुए जरूर देखा होगा. तुलसी की पत्तियों में कई नेचुरल कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो बॉडी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. इसका सेवन इम्यूनिटी को सपोर्ट करने, डाइजेशन को बेहतर रखने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव में मदद कर सकता है. इसके अलावा तुलसी को हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. यही वजह है कि इसका इस्तेमाल कई ट्रेडिशनल मेडिसिन और घरेलू नुस्खों में किया जाता है. अगर आप भी तुलसी को सिर्फ पूजा तक सीमित रखते हैं, तो इसके इन फायदों के बारे में जानना आपके लिए काफी interesting हो सकता है. आइए जानते हैं तुलसी के कुछ खास फायदे और इसे डेली रूटीन में शामिल करने के आसान तरीके.