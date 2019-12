1 / 16

युवा दिलों की धड़कन बन चुकीं मशहूर गायिकाअभिनेत्री Selena Gomez के अंदाज से सब वाकिफ हैं. उनके गाने की धूम दुनिया भर में मचती है. हाल ही में सेलेना ने खुलासा किया है कि Taylor Swift और उनकी मां उनके सेलेना कमबैक सिंगल्स को सुनने के बाद भावुक होकर फूटफूट कर रो पड़ी थीं. फीमेलफर्स्ट डॉट को डॉट यूके के मुताबिक, Selena Gomez जो हाल ही में स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए ब्रेक लेने के बाद अपने पहले नए म्यूजिक के साथ लौटी हैं, उन्होंने किस ब्रेकफास्ट में अपने गानों “Lose You to Love Me और लुक एट हर नाउ और इन गानों को बजाने के बाद स्विफ्ट की प्रतिक्रिया के बारे में बात की.उन्होंने कहा, मैंने टेलर के लिए गाने चलाए, मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती जब मैंने उनके घर पर उनके मातापिता की मौजूदगी में लूज यू टू लव मी और लुक एट हर नाउ का वीडियो चलाया. यह सबसे अच्छे अनुभवों में से एक था क्योंकि मैं एक दशक से ज्यादा समय से उनकी दोस्त हूं और उनके परिवार से भी प्यार करती हूं. Selena Gomez का सोशल मीडिया पर खूब क्रेज है. 163 मीलियन यानी 16 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस खूबसूरत अदाकारा और गायिका को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं. ये है सेलेना की कुछ तस्वीरें जिसे देखना आप पसंद करेंगे. सभी फोटो इंस्टाग्राम से ली गई है.