घर के कोनों और दीवार के किनारों में जमा बाल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है (AI PHOTO)

डेली सुबह उठते ही घर की साफ-सफाई की जाती है. इसके लिए झाड़ू-पोंछे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद घर से बाल पूरी तरह साफ नहीं हो पाते हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सामान्य झाड़ू से फर्श पर गिरे बालों की अच्छी तरह सफाई नहीं हो पाती है. जैसे ही आप झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, थोड़ी सी हवा से बाल और धूल के छोटे-छोटे कण इधर-उधर फैल जाते हैं. इस वजह से फर्नीचर के नीचे, फर्श पर, दीवारों के किनारे और घर के अलग-अलग कोनों में बाल और धूल जमा हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर में मौजूद कुछ छोटी-छोटी चीजों की मदद से इन बालों और धूल को आसानी से साफ कर सकते हैं. इससे आपका घर साफ-सुथरा और चमकदार नजर आएगा.