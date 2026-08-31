पुराने मोजे से करें सफाई (AI PHOTO)
अगर आपके घर में भी पुराने मोजे हैं, तो उन्हें वेस्ट समझकर फेंके नहीं, यह घर की क्लीनिंग के काम आ सकते हैं. इसके लिए आपको एक सूखा कॉटन का मोजा लेना है और उसे फर्श पर रगड़ना है. इससे फर्श पर पड़े सभी छोटे बाल और धूल के कण इसमें ही चिपक जाएंगे. आप चाहें तो मोजे को किसी फ्लैट मॉप या झाड़ू के निचले हिस्से पर चढ़ाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे रबर बैंड या धागे से अच्छी तरह बांध दें, ताकि सफाई करते समय मोजा निकल न जाए. अब इसे फर्श, फर्नीचर के नीचे और कमरे के कोनों में धीरे-धीरे चलाएं. बाल और धूल मोजे में इकट्ठा होने लगेंगे. मोजे को हाथ में पहनकर भी फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़की के आसपास या दीवार के किनारों पर जमा बाल साफ किए जा सकते हैं.