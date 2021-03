2 / 8

Hero HF Deluxe On Road Price in India 2021 सबसे पहले हीरो एचएफ डीलक्स के प्राइस की बात करते हैं. भारत में इस इस बाइक यानी एचएफ डीलक्स की कीमत 48000 रुपए से लेकर 58500 रुपए के बीच है. Hero HF Deluxe On Road Price हीरो एचएफ डीलक्स ऑन रोड कीमत दिल्ली में 54756 रुपये से शुरू होती है और शोरूम कीमत दिल्ली में 48950 रुपये से शुरू होती है.