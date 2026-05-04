राहुल गांधी के चलते छोड़ी कांग्रेस!

उन्होंने कहा, 'मैं, सीपी जोशी और तरुण गोगई राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे. वहां टेबल पर बिस्किट की प्लेट रखी और राहुल गांधी का कुत्ता आया और वह उसी प्लेट से बिस्कुट खा गया. इस दौरान गोगई और सीपी जोशी में कुछ बहस चल रही थी, मुझे लगा राहुल उन्हें रोकेंगे. लेकिन वह मुझे देखकर हंसे और बोले- भाई कुत्ता उठाकर ले गया. मुझे लगा कि वह प्लेट चेंज करेंगे लेकिन प्लेट चेंज नहीं हुआ और उन्होंने उसी प्लेट से दो बिस्कुट उठाकर खा लिए. मैंने उन्हें तभी कह दिया, 'राहुल जी धन्यवाद, आपने मुझे इतना काम करने को मौका दिया.'