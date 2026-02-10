क्या अंतरिक्ष में खुलने वाला कोई मुहाना है?

धरती और धरती के गोल होने से जुड़ी कहानियों को लेकर ढ़ेर सारी किवदंतियां फेमस है. इनमें से सबसे फेमस धरती के अंदर किसी होल का होना और उसका बीच अंतरिक्ष में खुलना है. हालांकि, हिंद महासागर में बने इस विशाल छिद्र यानि ग्रैविटी होल से लोगों में आस तो जगी. लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इस रहस्य का खुलासा किया है. वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि यह कोई ऐसा छेद नहीं है जो अंतरिक्ष में खुलता हो. यह पूरी तरह से पृथ्वी के भीतर हो रही भौगोलिक हलचल का नतीजा है.